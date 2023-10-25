AKP-MHP, “Çoklu maaşlar araştırılsın”ı reddetti

Saadet Partisi’nin kamuda birden fazla maaş alan kamu görevlilerinin araştırılması önergesinin öne alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Her yasal olan hak değildir, her yasal olan helal değildir. Onun için kamu kesiminde birden fazla görevlendirme ve çoklu maaş uygulamalarının boyutlarının araştırılması gerekmektedir. Eski milletvekili, bakan, meclis başkanı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı gibi unvanlarla, danışman, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi olarak atanıp, kamuda kendilerine adeta ulufe dağıtılan bu siyasetçilerin zurnacıya ya da davulcuya kaçmasın diye mi acaba bu konularda görevlendirdiklerini de kamuoyunun taktirine sunuyorum” dedi. Ankara - Anka

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