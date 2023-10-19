AKP-MHP, “İsrail saldırıları araştırılsın”ı da reddetti

Saadet Partisi’nin İsrail’in Filistin halkına yönelik orantısız ve yoğun saldırılarına ilişkin araştırma önergesiyle ilgili grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, “Hastane bombalayacak kadar alçaklaşan siyonist rejimi ve onun destekçilerini lanetliyorum. Dün gece o görüntülerden sonra savaş gemilerini, uçak gemilerini bölgeye gönderen ve bunu yeterli görmeyerek kendileri de bölgeye giderek İsrail’in zulmüne destek olan adeta onu ödüllendiren büyük zalimleri lanetliyorum” dedi. Ankara - anka

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