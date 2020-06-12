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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

AKP'nin gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7340 hesap kapatıldı

12 Haziran 2020, Cuma 17:00
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye’den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Twitter, bu hesapların AKP’nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Twitter’ın yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Rusya’dan da “devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine” karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi. 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Twitter’ın açıklamasında, “esas olarak Türkiye içerisindeki kullanıcıları hedef alan, koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcıların oluşturduğu ağın” 2020 yılı başlarında tespit edildiği ifade edildi.

7 bin 340 hesap ifşa edildi

Açıklamada, “Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz” denildi.

Twitter, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktardı. Twitter, bu hesapların ve attıkları tweet mesajlarının arşivini de kamuoyuna açtığını bildirdi.

Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye’de hükümetle ilişkili olduğu iddia edilen 7.340 hesabın, 5 GB’lık tweet arşivi ve 821 GB’lık medya arşivi açıklandı.

Twitter’ın açıklamasında, yapılan teknik incelemenin söz konusu ağın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı olduğuna ve çok sayıda ele geçirilmiş hesabı içeren merkezi bir şebekeye işaret ettiği ifade edildi.

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