AKP’nin iddiaları seçim hukukuyla bağdaşmıyor

AKP’nin iddialarının seçim hukukuyla bağdaşmadığı görüşündeki Anayasa hukukçusu Prof. Ergun Özbudun, YSK’ya “zaman kaybetmeden seçimi sonuca bağlama” çağrısı yaptı.

31 Mart seçimini ‘tarihin en şaibeli seçimi’ olarak niteleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İstanbul’da ‘organize usûlsüzlük’ olduğu düşüncesinden yola çıkarak seçimin iptali ve yenilenmesi isteğiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) olağanüstü itiraz dilekçesini sundu. AKP’nin 44 sayfalık itiraz dilekçesinde “sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesi, oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında usûlsüzlük yapıldığı, yasaya aykırı sandık başkan ve üyesi atandığı, tutuklu-hükümlü ya da ölülere oy kullandırıldığı, mükerrer seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının belirlenemediği, oy torbalarından çıkmayan kayıp seçmen listeleri olduğu” iddiaları öne çıktı. AKP’nin dilekçesinde “Tüm bu hata ve usulsüzlükler sehven ve münferiden değil, bilâkis kasten ve organize şekilde yapılmıştır” dediği iddialar hukukla ne kadar bağdaşıyor.

İtirazlar için bütün taraflara zaman verildi

Anayasa hukukçusu Prof. Ergun Özbudun, AKP’nin iddialarının “hukuki çerçevesinin olmadığı” görüşünde. Özbudun DW Türkçe’ye “Hem de hiçbir iddianın hukukî çerçevesi yok” derken, YSK’nın 31 Mart öncesinde bir seçim takvimi açıkladığını, seçmen listelerinin askıya çıktığını ve itirazlar için bütün taraflara zaman verildiğini hatırlatıyor. Özbudun, “AKP’nin yaptığı itirazlar için zaman çoktan geçmiştir. Olağanüstü itiraz, seçim günü seçmenin iradesinin sandığa yansımasını engellemiş olayları, durumları kapsar. AKP, seçim gününü değil de, öncesini sorguluyor ama bu sorgulamanın seçim hukukunda yeri yoktur” diyor.

AKP’nin itirazının reddedileceğini düşünüyorum

YSK’nın 2014’de Iğdır’daki seçim için verdiği karara gönderme yapan Özbudun, “YSK, o kararında seçmen kütüklerinde hatalar olabileceği ancak bu hataların seçim sonucunu etkilemeyeceğini söylemişti” hatırlatması yapıyor. Özbudun, “Türkiye’de bugün herkes hukuk çerçevesinden olaylara bakmakta zorlanıyor ama YSK’nın AKP’nin iddialarından yola çıkarak büyük bir hukuksuzluğa izin vereceğini sanmıyorum. AKP’nin itirazının reddedileceğini düşünüyorum. Türkiye, zaman kaybetmemeli ve seçim sonuçları neticelendirilmelidir” değerlendirmesinde bulunuyor.