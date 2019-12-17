AKP’nin siyasî ömrü bitti

Akademisyen Erol Mütercimler, AKP’nin ideolojik bir parti olmadığını ve konjonktürel bir parti olduğunu belirterek siyasi ömrünün bittiği iddiasında bulundu.

Konjonktürel partilerin kendisini doğuran siyasî ortamın bitişiyle siyasi partiler mezarlığına gideceğini belirten Mütercimler, “AKP’nin Türk siyasal yaşamında siyasi ömrü bitmiştir. Bunu nereden anlıyorum, Tayyip Bey’in çabasından anlıyorum, kendisi de bunu gördü. Kendi içinden çıkmış iki şahsa karşı tavırları bunu ortaya koyuyor” dedi. Erdoğan’ın amacını açıklayan Mütercimler 2002 yılında yayımlanmış bir yazıyı gösterdi. Mütercimler’in gösterdiği gazete kupüründe AKP’li gazetecilerden Avni Özgürel’in AKP iktidara gelmeden önce yazdığı yazı bulunuyordu. Yazıda “AKP’de görünür iki kanat var. Birinin başını Tayyip Erdoğan, Vecdi Gönül, Abdülkadir Aksu üçlüsü çekiyor, diğerinde ise Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener ön planda” ifadeleri kullanılmıştı.

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