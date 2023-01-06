AKP seçim hesabını ikinci tura göre yapıyor

AKP kaynakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin öne çekileceğine dair açıklamalarının ardından, hazırlıklarını iki turlu seçim olacağı ihtimaline göre ayarladıklarını söyledi.

AKP’lilere göre, iki turlu seçimlere hazırlık açısından ‘en doğru’ tarihler’ tercih edilecek. AKP’li yetkili özellikle Mayıs başlarında ilk turun düzenlenebileceğini, ikinci turunsa aynı ayın son günlerine denk geleceği fikrinin çalışmalarda öne çıktığının altını çizdi. Buna göre ilk tur için 7 ve 14 Mayıs tarihleri öne çıkarken, ikinci tur içinse 21 ve 28 Mayıs tarihleri öne çıkıyor. Diken’in haberine göre, kararlarını yakın zamanda kamuoyuna da açıklayacaklarını söyleyen AKP’li isim muhalefetin destek vermemesi ihtimalini ise “Destek vereceklerini düşünüyoruz, zira bu ortamda bunu izah edemezler. Ancak cumhurbaşkanına tanınan yetkiyi de biliyoruz, adaylık tartışması olmaz” sözleriyle değerlendirdi.

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