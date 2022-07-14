AKP seçmeninde çözülme hızlandı

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi Araştırmalardan Sorumlu Genel Koordinatörü Siyaset Bilimci Doç. Dr. Derya Kömürcü geçtiğimiz hafta yaptıkları anketlere göre, AKP’nin 2 puana yakın oy kaybederek yüzde 22,5’a kadar gerilediğini duyurdu.

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Kömürcü, AK Parti’nin kendi seçmeni için büyüsünün bozulmaya başladığına dikkat çekerken, “İktidar seçmeninde bir inanç yitimi yaşanmaya başlandığını söyleyebiliriz” dedi. artıgerçek’in haberine göre, Doç. Dr. Kömürcü, AKP’nin çekirdek kadrosunun ideoloji/dünya görüşü, dini inanç, etnik aidiyet gibi kolay değişmeyen etkenlere sahip seçmen kitlesinin içinde de çözülmeler başladığına dikkat çekti. Bu durumun önemli bir eşik olduğuna işaret eden Kömürcü, bunun nedenini de “ekonomik krizi de içinde barındıran ama ondan çok daha büyük bir yönetim krizi” olarak değerlendirdi.

Tepki, SADECE EKONOMİK DEĞİL

Kaybedilen seçmenin ‘ekonomik iyileştirmelerle’ kolay kolay geri kazanılamayacağını vurgulayan Kömürcü, sorunun büyük bir yönetim krizi olduğunu belirtirken, “Bugün sokaktaki vatandaş ücret artışları karşısında, ‘bana da zam yapma, yediklerime de’ diyecek noktaya geldiyse kaybedilen seçmenleri geri kazanmanın çok da mümkün olmadığı görülüyor. İkincisi, Türkiye’nin sorunu ekonomik krizi de içinde barındıran ama ondan çok daha büyük bir yönetim krizi. Sağlıktan, eğitime, adalet sisteminden doğal afetlere müdahaleye kadar hemen her alandaki durum bize devlet kapasitesinde bir aşınma olduğunu gösteriyor. Tam da bu yüzden sadece ekonomik unsurlarla açıklayamayacağımız daha bütünlüklü bir tepki olduğunu düşünüyorum, iktidara, başkanlık sistemine ve onun uygulayıcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik.” ifadelerini kullandı.