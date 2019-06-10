AKP ve CHP yetkilileri ortak yayın için görüştü

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi için konuşulan televizyon programıyla ilgili AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir görüşme yaptılar.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar. 'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon yayını için yapılan görüşmeyle ilgili bugün bir açıklama yapılması bekleniyor.



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