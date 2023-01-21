AKP ve MHP Çin zulmünün araştırılmasına karşı

İYİ Parti’nin, “Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri ile Çin’in diğer bölgelerinde yaşayan Müslüman halkların sorunlarının araştırılması” önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin şunları söyledi: “İYİ Parti Grubu olarak 27’nci Dönemde Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan’da yaşanan mezalimle ilgili 7 defa araştırma önergesi verdik, bunlar Ak Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Aynı dönemde İYİ Parti milletvekilleri olarak 18 soru önergesi verdik, hiçbirine tatmin edici cevap alamadık. İktidar, uzun süre soydaşlarımızın yaşadığı zulme ısrarla sessiz kalmış, âdeta göz yummuştu. Doğu Türkistan’da yaşanan baskılar ve zulüm bu dönemde artmaya devam etmiş, uluslararası hukukun insanlığa karşı suç olarak tanımladığı nitelikte vahim, kitlesel ve sistematik ihlaller hâlinde gelişmiştir, sürmüştür. Uygurların ve Çin topraklarında yaşayan diğer Türk ve Müslüman toplulukların kimliklerine göre yaşama taleplerinin terörizmle bağlantılı olduğu yalanını işleyen despot Çin rejimi, her bir soydaşımızı potansiyel ‘terörist’, her türlü kimlik ifadesini ‘isyan’, zulme karşı itirazları ve hak arayışlarını da ‘terörizm’ olarak takdim etmektedir.” Ankara - Anka

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