AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

13.2 milyon emekliyi ilgilendiren ve emekliler arasındaki intibak düzenlemesini içeren kanun teklifi reddedildi.

TBMM İçtüzüğü 37’nci maddesi gereği doğrudan Genel Kurul’da görüşülen “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını öngören teklif kabul edilseydi “2000 öncesi ve 2000 sonrası” emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacaktı. İktidarın ve ortağı MHP’nin kanun tekliflerinin içeriğine dahi bakmadan reddettiklerini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde emeklilerin durumunu düzeltmek için bir vicdan muhasebesi yapın ve eğer bu kanun teklifini kabul etmezseniz gidin, siz hazırlayın biz destek verelim” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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