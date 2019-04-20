AKP, yanlışları söyleyeni tasfiye ediyor

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, AKP’nin yanlışları söyleyeni tasfiye ettiğini yazdı. Yusuf Ziya Cömert’in Karar gazetesinde yayınlanan 19 Nisan 2019 tarihli yazısının bir bölümü şöyle:

“Ankara ve İstanbul, AK Parti açısından ağır kayıplardır. AK Parti nasıl oldu da kaybetti 90’lardan beri her seçimde kazandığı Ankara ve İstanbul belediyelerini? AK Parti, başka bir partiyle ittifaka ihtiyaç duymadan kazanıyordu, ne MHP lâzımdı, ne başka bir destek. Şimdi MHP’yle ittifak yetmedi, neden? Bakıyorum, insanlar ‘neden oldu’ sorusunun cevabını nerelerde arıyorlar diye. Seçim tekniğiyle ilgili, propaganda taktikleriyle, teşkilâtlarla, adaylarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Değerlendirmelere sebze isimleri, biber, patlıcan, domates falan da giriyor.Hepsinin az çok etkisi vardır. En ateşli ithamlar, sitemler “Bu seçimde AK Parti’ye bir ders verelim’ dediği varsayılan insanlara yapılıyor.

‘Eleştirdiniz, şunu dediniz, bunu dediniz, ne oldu? Beğendiniz mi yaptığınızı’ der gibi. Tipik, işlenmemiş beşer tavrı.

“(...) AK Parti içinde bir mekanizma teşekkül etti. Eleştireni, yanlışları, hataları söyleyeni tasfiye eden bir mekanizma. (...) Her şeyi ört, ört, ört. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın. Bu bir handikap. Eğer bu handikap aşılabilirse sağlıklı çözümlerin bulunma ihtimalinden söz edilebilir. Çok mu geç? Doğru, biraz geç. Ama imkânsız değil. Geç olması hiç olmamasından iyidir.”