AKP’yi de ANAP’ın âkıbeti bekliyor

Türkiye siyasal hayatına 2001 yılında katılan AKP 20 yaşına girdi. Siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu’ya göre AKP’nin Erdoğan sonrasında yoluna devam edip edemeyeceği büyük bir soru işareti.

Uslu konuyla ilgili şunları söyledi: “Sayın Erdoğan, AK Parti genel başkanlığını bırakıp cumhurbaşkanlığına giderken AK Parti o süreci krizsiz atlatabilseydi Erdoğan tekrar geri dönmek durumunda kalmasaydı ya da bunu istemeseydi belki AK Parti de Amerika’daki Cumhuriyetçi Parti gibi bir parti olabilirdi. Kalıcı bir sağ parti olabilirdi. Ama tıpkı bundan önceki sağ partiler gibi AK Parti de lider merkezli ve liderin karizmasına yaslanan bir parti konumunda. Bundan önceki sağ partiler Anavatan, Doğruyol nasıl ki liderleri siyasetten çekildiği anda küçülüp ortadan yok oldularsa AK Parti’nin de benzer bir akıbetle karşılaşma olasılığı çok yüksek. Şu an Erdoğan’ın dışında insanların AK Parti’ye oy verme gerekçeleri çok fazla değil. Seçmenlere ‘AK Parti’ye neden oy veriyorsunuz’ diye sorulduğunda lideri nedeniyle oy verdiğini söylüyorlar. Diğer gerekçeler onun çok gerisinde kalıyor.”