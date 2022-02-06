AKP’yi elektrik çarptı

Son seçim anketi Avrasya Araştırma’dan geldi. Sonuçları Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından paylaştı. Özkiraz paylaşımında, “Öyle görünüyor ki Erdoğan ve AKP’yi elektrik faturaları fena halde çarpmış. AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti” notunu düştü.

gazeteduvar’ın haberine göre, Özkiraz, “İktidar saldırmaya devam ettikçe, iktidara karşı olan tüm muhtemel adaylar en yüksek oy alacak aday profillerine dönüşüyor. Yani muhalefetin muhtemel adayları arasındaki makas da daralıyor, herkes tavana yaklaşıyor. Erdoğan 3 muhtemel rakibine karşı da çok çok gerilere düştü. Erdoğan karşısında çatı aday olmaları durumunda; Kemal Kılıçdaroğlu % 55, İmamoğlu ve Yavaş % 60’ları zorluyorlar.” dedi.

Ne zaman yapıldı ve oranlar ne?

Araştırma 24-31 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 1860 kişiyle telefonla mülâkat yöntemiyle yapıldı. HDP ve sol/sosyalist partilerin kuracağı bir 3. ittifak da seçmene ilk kez soruldu. Böyle bir ittifakın kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 14 seviyesinde oy alabileceği sonucuna ulaşıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP’nin yüzde 28.4 ile birinci, AK Parti’nin yüzde 26.3 ile ikinci sırada görüldüğü anket sonucuna göre HDP yüzde 12.9’la üçüncü, İYİ Parti yüzde 12.4’le dördüncü sırada. Diğer partiler ise barajın düşürülmesi beklenen yüzde 7’nin altında. Avrasya anketi sonuçları şöyle:

İLGİNÇ SORU

Ankette,, “Erken seçim yapılması durumunda, ittifaklar sayacağım şekilde olursa hangi ittifaka oy verirsiniz?” sorusuna verieln cevaplardan çıkan sonuş ise şöyle:

Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 31

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP) : Yüzde 44.4

3. İttifak (HDP, TİP, Sol Parti) : Yüzde 12.5

Kararsız / Oy kullanmayacak : Yüzde 11.1

Başka partilere oy veririm : Yüzde 1