Akşener taburcu edildi

Kalbindeki ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Ankara’daki Güven Hastanesi’ne kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde taburcu edildi.

İYİ Parti yetkilileri, hastane önünde açıklama yaptı. Her şeyin yolunda olduğu, tetkiklerin olumlu olduğu belirtilen açıklamada, Akşener’in birkaç gün istirahat edeceği ifade edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel başkanımız birkaç gün istirahatten sonra Türkiye’mizi aydınlığa kavuşturmak manasında daha güçlü dana dinamik bir şekilde partimizin başında liderimiz bu yolculuğuna inşallah devam edecek” dedi. Haber Merkezi

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