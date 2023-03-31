Akşener: Tehdit sonrası binamız kurşunlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan’a seslenen Akşener, “Beni üçüncü tehdidi sonrası partimizin il başkanlığının üçüncü ve giriş katına kurşun isabet etti” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen gün katıldığı canlı yayında kendisine yönelik söylediği “Beni kendinle uğraştırma” sözlerine işaret eden Akşener, “Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı” ifadelerini kullandı. Akşener, “Recep Bey, devr-i iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama her şey değişecek. Sinirin çok bozulmuş 1,5 ay kaldı gideceğini yeni anladın, yanındaki yalaka takımı yerine bize bağırıyorsun ama bundan kaçış yok” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya ilişkin, Twitter hesabında; “Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Bu ülkenin, daha doğrusu sadece kendisine oy veren kitlelerin Cumhurbaşkanı olan Erdoğan tehdit ederse bir meczup da çıkıp kurşun sıkar” derken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Öfke, şiddet ve nefret siyaseti kaybedecek; umut, huzur ve güven hakim olacak” ifadesini kullandı.

İstanbul/Ankara - anka