"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Akşener: Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin

12 Nisan 2020, Pazar 15:16
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 sürecine ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı basın açıklamasında, salgına rağmen çalışan tüm emekçilere gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, salgında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Yaşanan bu zor günlerin her tür siyasi hesabın üstünde, ortak bir mücadeleyle atlatılabilecek, devlet ve millet olarak dayanışma ve birlik ruhuyla aşılabilecek günler olduğunu belirten Akşener, "Milletimiz bu konuda kendisini ispatlamış bir millettir. Vakit, devletin de kendisini ispatlama vaktidir. Çünkü devlet tam da bu zamanlar için lazımdır. Devlet böyle zamanlarda milletinin yanında durur. Geçmişte böyle olmuştur, şimdi de böyle olmalıdır." dedi.

Dünya salgını konuşurken, İYİ Parti olarak ülke ve millet için iktidarın atacağı her olumlu adıma destek olacaklarını belirten Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun gereğini de yerine getirdik. Sürecin başından itibaren Sayın Erdoğan'a ve hükümetine, atılması gereken doğru adımları açıklıkla söyledik. Bundan 60 gün önce daha salgın ülkemize gelmemişken, 'sahra hastaneleriyle ilgili çalışmalara başlayın' dedik. 'Karantina için bölgeleri belirleyin, tesisleri hazırlayın' dedik. 'Aşı ile ilgili çalışmalara şimdiden başlayın' dedik. 'İlerleyen süreçte vatandaşın sırtına ekonomik yük binecek. Bu yükü hafifletmek devletin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek güçtedir' dedik. 'Açıklanan ekonomik paket yetmez, genişletin' dedik. 'Millet İttifakı belediyeleri bu mücadelede rakibiniz değil, aksine çözüm ortağınızdır, değerlendirin' dedik. 'Yardım ve dayanışma işlerini belediyeler ile işbirliği içinde yürütün' dedik."

"Milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu"

Akşener, 10 Nisan cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oldu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz, panikle salgını unuttu yollara düştü. Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu." dedi.

"Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Uyarılarımızı dikkate alıp, zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Devlet aklıyla, Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde, milli gelirimizin en az yüzde 7'si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp, Kovid-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın."

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 24 saatte Çin'de koronavirüs kaynaklı ölüm gözlemlenmedi

    Boris Johnson taburcu edildi

    Akşener: Ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin

    7 dilde 'evde kal' çağrısı

    Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor

    New York Times: Trump başarısız oldu

    Koronavirüsle mücadelede 'antikor bağışı' çağrısı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Arap coğrafyasında son durum?

    63 milyon 640 bin vatandaş evinde kaldı

    'Bu son derece önemli'

    Meclis'te gündem infaz düzenlemesi: Teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Filistin'e ve İsrail'e tıbbi malzeme göndereceğiz

    İngiltere'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

    Kriz yönetimi böyle mi olur?

    Karadeniz açıklarında deprem

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    'Erdoğan ve Erbakan bu paketin dışında'

    BM özel temsilcileri küresel ateşkes çağrısına destek verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal ve siyasal muhalefet farkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.