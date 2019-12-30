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Akşener ziyareti sonrasında 'Libya tezkeresi' değerlendirmesi

30 Aralık 2019, Pazartesi 15:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi ile ilgili, "Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclise gönderileceğini öğrendik." dedi.

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Libya tezkeresi'ne ilişkin ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek TBMM Genel Kuruluna sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.

Beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan karşıladı.

 

alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"Tezkere gün içinde Meclise gönderilecek"

Bakan Çavuşoğlu, İYİ Partiden ayrılırken yaptığı açıklamada, Akşener ve çalışma arkadaşlarını Libya'daki son duruma ve tezkereye ilişkin bilgilendirdiklerini belirterek "Malumunuz Meclis'e gönderilen, gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk, Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir, diğer taraftan Libya'da kalıcı bir barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen bir ülke olarak bu konudaki çabalarımız hakkında da Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına bilgi verdik." diye konuştu. 

Tezkerenin Meclis'e gönderilme sürecine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis'e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik ve bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da imzasıyla tezkerenin Meclis'e gideceğini de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik." cevabınıverdi.

Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Partideki temaslarının nezaket içinde samimi bir ortamda geçtiğini belirterek "Olması gerektiği gibi samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'e de bunun için çok teşekkür ederim." dedi.

Siyasi partileri ve Meclis'i kritik konularda bilgilendirmenin kendilerinin görevi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen Meclisimize de bir bilgilendirmede bulunacaktık fakat şu anda tezkerenin görüşülmesi öne alındığı için ve olağanüstü şekilde Meclis toplandığı için Meclis iç tüzüğünde de böyle bir bilgilendirme olmuyor. Eğer 8'inde olsaydı, açılışta, yine Meclis'e gidip Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Meclis'in de talebi üzerine bir bilgilendirmede bulunacaktık." 

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi partileri bilgilendirdiğini hatırlatarak "Sonuçta takdir ve karar siyasi partilerindir. Her siyasi partinin farklı görüşü olabilir. İYİ Partinin bir karar vermediğini ve bundan sonra da kendi aralarında istişare edeceklerini Sayın Genel Başkan Akşener bizzat söyledi." diye konuştu.

Bunun bir milli mesele olduğunu ve ulusal güvenliği ilgilendiren konularda siyaset üstü bir şekilde tüm partilerle hareket etmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Takdir tabii ki siyasi partilerimizin ve yöneticilerinin." dedi.

AA

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