Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasuları genişliğini 12 deniz miline çıkarması ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın beyanları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir." değerlendirmesinde bulundu. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde Türkiye'nin hayati hak ve çıkarlarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu denizde karasularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur." ifadesine yer verildi. AA

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