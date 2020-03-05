'Alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Erdoğan - Putin görüşmesi gerçekleşti: İlk açıklamalar

'Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada alacağımız kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." dedi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Erdoğan, görüşme için Putin'e teşekkür ederek, "Malum, bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla, ilgili gelişmeler sebebiyle burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelmelerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, bölgedeki sıkıntı dolayısıyla dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 2 buçuk saat sürdü

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Daha sonra iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.