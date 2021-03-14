Albayrak AKP’yi böldü

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündemde.

Erdoğan ilk olarak 22 Şubat’ta partisinin İzmir kongresinde damadı Albayrak’la ilgili muhalefetin eleştirilerini “kendisine ve ailesine yönelik saldırı” olarak nitelendirdi, enerji ve ekonomideki başarılarını anlatırken ‘damatlığını’ ise ‘talihsizlik’ olarak değerlendirdi.

Erdoğan partisinin son grup toplantısında da Merkez Bankası rezervleri konusunda hedef olan damadına bir kez daha sahip çıktı, “Kaybolan bir şey yok” ve “Damat kadar taş düşsün başınıza” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları AKP kongresi yaklaşırken yapması ise kulislerde, “Damada yeniden görev mi verilecek?” sorusuna sebep oldu. AKP içinde bazı yöneticiler Albayrak’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne Enerji Bakanı olarak dönebileceğini ya da parti yönetiminde görev alabileceğini ileri sürerken bazı AKP’liler ise, “Hayır bitti o iş, geri dönüş olmaz” yorumunu yaptı.