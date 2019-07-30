Albayrak: Enflasyon 15,9 hedefinin altında olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

“Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz” diyen Albayrak, Kurban Bayramı tatiline ilişkin olarak da “Tatilin uzatılmasına olumlu bakmıyorum” ifadesini kullandı. Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda tutulan yedek akçenin Hazineye aktarılmasına yönelik soruya, “Biraz bu konudan anlayan herkes, sadece Merkez Bankası bilançosuna bakıp, bilançodaki bir kalemin yer değiştirmesinde kaynaklı bu sürecin para basmayla yakından uzaktan alakası olmadığını, bunun tamamen normal iktisadi faaliyet içindeki bir adım olduğunu çok net görür. Bu işlem tamamen normal ekosistem içindeki işlem. Para basmayla yakından uzaktan alakası yok” yanıtını verdi. - Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz” dedi. Enflasyon hedefine ilişkin ise Albayrak, 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek’’ diye konuştu.