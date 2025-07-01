Alçak provokasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Peygamber Efendimize (asm) yönelik saygısızlığa tepkiler büyüyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karikatür çizimini yapan D.P'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin (asm) karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin (asm) karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin soruşturmada 4 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yapan D.P'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum, bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındığı, sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Derginin grafikeri, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yazı işleri müdürü Z.A.'nın da gözaltına alındığını belirterek, "Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin yazı işleri müdürü Z.A. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz tarafından Peygamber Efendimizi çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese Müdürü A.Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan müessese müdürü Ali Yavuz da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmada, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan gözaltına alınmış, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

İstanbul Valisi Gül: Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür çizimi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız."

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara, sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik yapılan her saygısızlığın, herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil, doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek, işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın."

Vali Gül'den dergiye yönelik gösteri yapanlara dağılma çağrısı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şahıstan 3’ü güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Göstericiler arasına karışan bazı kişilerin provokatif eylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve kamu düzeninin korunması adına gösteri yapan grupların dağılması önem arz etmektedir. Sebebi ne olursa olsun, hiç kimsenin suç işleme hakkı ve özgürlüğü yoktur."

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'e yönelik yapılan karikatürize etme hadsizliğini şiddetle kınıyorum. Bu alçak eyleme ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Peygamberimize karşı yapılan bu saygısızlık, hukuk önünde hak ettiği en ağır karşılığı bulacaktır."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karikatür çizimi yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) ve Hazreti Musa (a.s.)'a karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman Dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez."

Derginin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi.

Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı.

Grup üyelerinin bekleyişleri sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişinde bekleyişi sürüyor.