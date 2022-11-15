'Alçakça yapılan bu terör saldırılarını el ele verip bertaraf edeceğiz'

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı ile ilgili “Bu ülke, bu millet, bu devlet, bu badireleri elbette aşacaktır, alçakça yapılan bu terör saldırılarını elbette el ele verip bertaraf edecektir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANFA Fuar Alanı’nda düzenlenen “Ankara Esnaf Buluşması”na katıldı. Fuar alanına girişinde gazetecilere, İstanbul’da gerçekleşen patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, önceden planlamış esnaf buluşmasını, katılımcıların gelmesi dolayısıyla iptal edemediklerini söyledi. Çok acı bir günde bir araya geldiklerini dile getiren Akşener, “Öncelikle terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum” dedi. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Akşener, “Faillerinin en kısa sürede bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına biz de yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an tilaveti yapılacağını aktaran Akşener, “Keşke çok daha güzel, öyle hayal ettiğimiz bir ortamda beraber olabilseydik. Ama bizim gibi stratejik öneme sahip ülkelerin maalesef bu tür problemleri oluyor. Tekrar söylüyorum, bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum” diye konuştu. Akşener, “Bu ülke, bu millet, bu devlet, bu badireleri elbette aşacaktır, alçakça yapılan bu terör saldırılarını elbette el ele verip bertaraf edecektir” dedi. Programa katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da İstanbul’daki patlama sebebiyle derin üzüntü içinde olduklarını, saldırıyı kınadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Ankara - Anka