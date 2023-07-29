MB BAŞKANININ ENFLASYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ ARDINDAN, İKTİDARA EKONOMİK KRİZ İLE İLGİLİ DOĞRULARIN SÖYLENMESİ ÇAĞRISI YAPILDI.

BİZİ ALDATAN KİM?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22’den 58’e çıkarması ile MB Başkanı Erkan’ın, “İstikrar döneminin başlangıcı olarak 2025 yılı sonrasını öngörüyoruz” sözlerine muhalefetten sert tepki geldi. Muhalefet sözcüleri iktidara, halka doğruların söylenmesi çağrısında bulunarak, “Bizi aldatan kim?” diye sordu.

ENFLASYON MİLLETİ EZECEK

DP’li Bülent Şahinalp, “Uzun süre daha yüksek enflasyon ile yaşayacağımızın itiraf edilmesi ürkütücü! Sözün bittiği yer!” dedi. DEVA Partili İdris Şahin ise, “Bizi aldatan kim? Zerre kadar utanmanız varsa, çıkın aldattığınız vatandaştan bir özür dileyin. Sözün özü 30 ay boyunca vatandaş ızdırap çekmeye devam edecek” diye konuştu.

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Aldatmaktan vazgeçin - Millet samimiyet bekliyor

Merkez Bankası Başkanı’nın “2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz” sözleri muhalefetin tepki gösterdi: “Millet samimiyet bekliyor, aldatmaktan vazgeçin.”

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’e çıkarması ile MB Başkan Hafize Gaye Erkan’ın, “İstikrar döneminin başlangıcı olarak 2025 yılı sonrasını görüyoruz” sözlerine muhalefetten sert tepki geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, “İstikrar döneminin başlangıcı olarak 2025 yılı sonrasını görüyoruz” sözüne tepki göstererek, “TCMB’nin uzun süre daha yüksek enflasyon ile yaşayacağımızı itiraf etmiş olması ürkütücü! Sözün bittiği yer!” dedi.

Sözün bittiği yer!

Erkan’ın enflasyon Raporu 2023-III bilgilendirme toplantısında yıl sonu enflasyon tahminlerini, 2023’de %58, 2024’de %33, 2025’de %15 olarak açıklandığını bunun anlamanın, “Daha uzun bir süre yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz, ey halkım!” olduğunu söyleyen Şahinalp, “21 yıldır kesintisiz iktidar. Millet yoksulluk, hatta açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veriyor. Başta gıda olmak üzere en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. TCMB Başkanı diyor ki: ‘İstikrar döneminin başlangıcı olarak 2025 yılı sonrasını görüyoruz.’ Sözün bittiği yer! Merkez bankası enflasyon raporuna göre döviz kurlarından yurtiçi fiyatlara geçişkenlik artmakta olup, halihazırda %25 seviyesine kadar çıkmıştır. Kurlarda patlama yaşanmasına sebep olanlar, enflasyonda yaşanan artışın da sorumlusudur” dedi.

Çift haneli enflasyonla ezmeye devam

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir” açıklamasını yaptı. 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58’e, gıda fiyatları enflasyon beklentisini ise yüzde 61,5’e çıkarmasıne tapke gösteren Öztrak, “Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; Hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir” dedi.

‘Başınızın çaresine bakın’ diyorlar

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da, “Yeni Merkez Bankası Başkanı diyor ki; “Bir uyuyun, gözlerinizi kapatın 2025’te uyanın. Ekonomi çok farklı olacak” diyerek tepkisini dile getirdi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ise, “Enflasyonun yıl sonunda %22,3’ten %58’e çıkacağını tahmin ediyoruz. 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz’ demek, ‘iki yıl daha başınızın çaresine bakın’ demektir. Oysa Sayın Erdoğan daha 60 gün önce, ‘bunları çözmek bizim için zor değil’ diyordu” dedi.

Zam furyasına artık bir son verin

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’e çıkarması ile ilgili “Yani yine yanlış politikalar, yine öngörüsüzlük ve yaklaşık 3 katı bir sapma… Ne yazık ki saptıkları bu yanlış yolda ve kuralsız yolculukta isabetli bir tahmin yapmaları imkansız! Zam furyasına artık bir son verin” açıklamasını yaptı.

İktidarın son yaptığı düzenlemelerden sonra iğneden ipliğe her şeye zam geldiğine dikkat çeken Zorlu, “erkez Bankası da bu gerçeği artık gizleyemeyeceğini anlamış ki, yıl sonu enflasyon tahminini revize etmiş! Tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmiş! Hükümeti uyarmıştık. Onlar ise ‘nasıl olsa millet bize oy verdi’ diyerek milletin kesesini hedef almayı sürdürdüler... Ne yazık ki saptıkları bu yanlış yolda ve kuralsız yolculukta isabetli bir tahmin yapmaları imkansız!” değerlendirmesinde bulundu.

Özür dileyin

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın sözlerine tepki göstererek, “Seçimden önce Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini %22,3. Seçimden sonra MB yıl sonu enflasyon tahmini %58’e yükseltmiş. Merkez Bankasında değişen tek kişi başkan. Şimdi size soruyorum? Bizi aldatan kim? Zerre kadar utanmanız varsa, çıkın aldattığınız vatandaştan bir özür dileyin. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ‘2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.’ Sözün özü 30 ay boyunca vatandaş ızdırap çekmeye devam edecek. Bakalım bu sürenin sonunda sayın başkan yerinde olacak mı?” diye sordu.

Mehmet Kara - ANKARA