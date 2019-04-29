Ali Göllü dualarla uğurlanıyor

Kayseri Risale-i Nur hizmetinin emektarlarından Ali Göllü, 28 Nisan 2019 Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Ali Göllü, uzun yıllar Yeni Asya gazetesinin Kayseri Temsilciğini yapmış ve bir müddet de Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı. Pazar günü vefat eten Ali Göllü'nün cenaze namazı bugün Kayseri Camikebir Camiinde öğle namazına mütakiben kılınacak. Daha sonra memleketi Kahramanmaraş'a götürülecek olan Göllü, burada dualarla ebedi aleme uğurlananacak. Kayseri - Yeni Asya

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