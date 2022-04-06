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6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Alım gücü daha da düşecek

06 Nisan 2022, Çarşamba
FÂHİŞ ZAMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDERKEN MAAŞLARDA İYİLEŞTİRME OLMADIĞI TAKDİRDE MİLYONLARCA İNSAN İÇİN HAYAT İYİCE ZORLAŞACAK.

ÜRETİM VE ALIM GÜCÜ DÜŞECEK

Sanayiciler: “Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar, sanayi üretimini ve halkın alım gücünü düşürecek. Yılbaşından bu yana enerji fiyatları 8 kat arttı, bunların maliyetleri arttırması fiyatlara da yansıyacak ve enflasyonu daha da yükseltecek.”

ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEYİN

Ekonomist Murat Özsoy: “Ücretler artmadığı müddetçe çalışanların satın alma gücü yıl sonuna doğru daha da gerileyecek.” Memur-Sen: “Enflasyon durdurulmalı, sabit gelirliler enflasyona ezdirilmemeli, alım gücü korunmalı.”

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Alım gücü daha da düşecek

Ekonomist ve finans uzmanı Murat Özsoy, “Çalışanların satın alma gücünde bu gidişle yıl sonuna doğru olan süreç içerisinde daha da gerilemeler söz konusu olacak” dedi.

Ekonomist ve finans uzmanı Murat Özsoy, Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında yurtiçi üreticilerin ara malları daha da zamlı elde etmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda daha yıkıcı verilerin gelebileceğini söyledi. Ara malı ve enerji fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda tüketiciye yansıyacağını belirten Özsoy “Üreticinin, üretim maliyetlerinin artmasının bir sonucu olarak nihai tüketiciye ulaşan malın raf fiyatlarında da artışlar meydana gelmesi doğal sonuçtur. Mart ayında yıllık bazda yüzde 114,97 oranında gerçekleşen Yurt İçi ÜFE oranı içerisinde ara malı ve enerjide meydana gelen bu artışlar, tüketici fiyatları endeksinde önümüzdeki aylarda bir geri çekilme olmasına ilişkin bir beklenti içerisine girmemize engel teşkil ediyor” diye konuştu.

Gerilemeler söz konusu olacak

Maliyet kalemlerindeki artışlar nedeniyle enflasyonun düşmesinin zor olduğuna vurgu yapan Murat Özsoy, beyaz yakalıların da ücretlerinde bir artış olmaması halinde satın alma güçlerinin önemli oranda gerileyeceğini şu şekilde tarif etti; “Şimdilik yanıtı net olan bir şey var. O da ücretlerde bir artış olmadığı müddetçe beyaz yakalı çalışanların satın alma gücünde bu gidişle yıl sonuna doğru olan süreç içerisinde daha da gerilemeler söz konusu olacak.”

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Sanayici bu yükü taşıyamaz hale geldi

Doğalgaz ve elektriğe gelen son zamlar, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi üretimini etkilemeye başladı. Sanayiciler, enerji maliyetlerindeki yüksek oranlı artışların nihai ürün fiyatlarını yükselteceğini ve enflasyon riskini büyüteceğini belirtiyor.

Dünya’nın haberine göre, “Sanayici bu yükü taşıyamaz hale geldi” diyen iş insanları, girdi maliyetlerindeki artışları satış fiyatlarına yansıtamadıklarını, kar marjlarının düştüğünü kaydetti. İş insanlarına göre, enerji maliyetleri bütün dünyada yükseldiği için, dış piyasalarda rekabet gücünü henüz kırmadı. Ancak sorun, halkın satın alma gücü düştüğü için iç piyasada yaşanıyor.

İstanbul - Hayreddin Ekmen

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Enflasyon, maaşları eritiyor

Yıllık enflasyon resmi verilere göre yüzde 61,14’e çıkarken uzmanlar gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu görüşünü paylaşıyor. Enflasyondaki hızlı artış maaşlara yıl başında yapılan zamları da eritti. DW Türkçe’ye konuşan çalışma ekonomisi uzmanı Özgür Müftüoğlu, enflasyon yükselişi karşısında ücretlerin sabit kaldığını vurguluyor. Müftüoğlu, “Türkiye’de ücret artışları biliyorsunuz Aralık’ta açıklanmıştı. Ocak’tan itibaren geçerli olmuştu. Bir yüzde 50’lik artış yapılmıştı, ki o geçen yılın enflasyonunu dahi karşılamıyordu. E şimdi tabii sürekli olarak bu ücretlerin eridiğini görüyoruz. Bu süreç karşısında hükümetin herhangi bir çözümü yok” diye konuşuyor.

Haber Merkezi

 

 

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