Alım gücü iyice zayıfladı

​Asgari ücrete gelen zam miktarının açıklanmasından sonra VOA Türkçe ekibinin evine giderek görüşünü aldığı asgari ücretli fabrika işçisi Osman Özer, döviz kurunun artışı sonrası gelen zamlarla birlikte halkın alım gücünün iyice zayıfladığını vurgulayarak, gelen zammın ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirtti.

Döviz kuru ve piyasalardaki dalgalanmayla birlikte ürünlere gelen zamların devam ettiğine dikkat çeken Osman Özer, “Asgarî ücret 3 bin TL iken de geçimimiz baya bir zordu. Şu anda zamlar hâlâ devam ediyor. Yine değişen bir şey olmayacak’’ dedi. Sözlerinin sonunda yetkililere çağrıda bulunan asgarî ücretli Osman Özer, “Keşke yetkililer bu asgarî ücreti belirlemeye çalıştıklarında Ankara’da masa başında değil de benim gibi kenar semtte yaşayan asgarî ücretli bir vatandaşın evine gidip bu tür hesapları yapsalardı ve ona göre bir asgari ücret belirleselerdi, bence daha iyi olurdu’’ ifadelerini kullandı.