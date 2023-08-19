7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci teklifini kabul etmeyen Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantının hemen ardından Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride “Çalışanı, emeklisi ve aileleriyle birlikte 25 Milyonu aşan bir kitlenin hak ve menfaatlerini korumak için müzakere sürecini sonuna kadar işletmekte kararlıyız ve örgütlü gücümüzü sahaya taşıyacak sendikal hakkımız olan her türlü eylemi kullanmayı gündemimizde tutuyoruz. Kamu personelinin emeğine karşılık aldığı ücretin, ekonomik sıkılaşma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesi anlayışı derhal terk edilmelidir. Alın terinin hakkından tasarruf olmaz! Toplu Sözleşme Masasından hayal kırıklığıyla mı yoksa emeğin kıymetinin karşılık bulduğu, adaletin tesis edildiği bir zeminde mi kalkılacağını belirleyecek olan Kamu İşvereninin tutumu olacaktır” denildi. Ankara - Mehmet Kara

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