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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Aljasem: Kimsem kalmadı

10 Kasım 2022, Perşembe 22:01
Bursa’da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında vefat eden sekizi çocuk dokuz kişi bugün defnedildi.

Eşi, 6 çocuğu ve 2 yeğeni yangında vefat eden Husseın Aljasem taziyeleri kabul ettikten sonra tercüman eşliğinde gazetecilere konuştu.

Husseın Aljasem, “Dün gece akrabamızın taziyesindeydim. Üst kat komşumuz yangını haber verdi. Eve girmeyi denedim, elim yandı. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Evde yoğun duman vardı. Bildiğiniz gibi değildi. Şok geçirdim. Bayılmışım, hastaneye kaldırılmışım” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre Aljasem, sobayı yangından birkaç saat önce kurduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ne ev kaldı ne çocuklar kaldı. Hiç kimsem kalmadı. Giden gitti, bir ben kaldım. Nasıl olayım? Elhamdülillah, Allah’ın emridir.”

Haber Merkezi

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