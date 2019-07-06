Altan ve Ilıcak da tahliye edilmeliydi

Mehmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay’ın Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la ilgili aldığı kararı değerlendirdi.

Mehmet Altan’a ilişkin Yargıtay tarafından verilen beraat kararının sevindirici olduğunu belirten Çalıkuşu,

“Darbe suçundan dönülmüş olması, yazı ve düşünceye cebir ve şiddet unsurunun yüklenmemiş olması sevindirici bir aşama. Ancak süreç devam edecek” dedi.

T24’ün haberine göre, AYM’nin Mehmet Altan hakkında daha önce verdiği “tutukluğun hukuki olmadığı” yönündeki kararını hatırlatan Çalıkuşu, Ahmet Altan için de aynı suçlamalar geçerli olmasına karşın önce farklı kararlar çıktığına dikkati çekti.

Çalıkuşu, Yargıtay’ın son kararıyla, yargılamaya konu olan suç maddesinin değişmesine de vurgu yaparak “İstenen cezaya döndüğümüzde, 1000 günü aşkın bir tutukluluğun ardından tahliye kararı beklerdim” diye konuştu. Çabalarının boşa gitmediğini belirten Çalıkuşu “Hukuku adaleti aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.