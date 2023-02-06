BİR DÖNEM CHP’DEN MİLLETVEKİLİ OLAN AİHM ESKİ ÜYESİ RIZA TÜRMEN: TOPLUMDAKİ HER GELİŞME DEVLETÇİLİK İLKESİYLE DEVLET TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ.

1920’LERDE DONMUŞ KALMIŞ

Türmen: “Cumhuriyet radikal bir dönüşümü gerçekleştirmiş, ama kendini geliştiremediği için 1920'lerde donmuş, kalmış. 1937'de anayasa ilkeleri arasına giren Altı Ok'a bakıldığı zaman milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik… Bunların içinde ne demokrasi, ne de insan hakları vardır.”

ALTI OKTAKİ DEVLETÇİLİK

“Bu ilkeler arasında en önemli ve temel ilke devletçiliktir. Bu devletçilik sadece iktisadî olmak değil, aynı zamanda bütün devlet yönetimine hâkim olan bir ilkedir. Altı Ok'taki devletçilik toplumdaki her dinamik ve gelişmenin devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesi anlamı taşır.”

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Altı okta demokrasi de, insan hakları da yok

Anayasa hukukçusu Rıza Türmen, “1937’de anayasaya ilkeleri arasına giren Altı Ok’a bakıldığı zaman milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik… Bunların içerisinde ne demokrasi var ne de insan hakları vardır” dedi.

Anayasa hukukçusu Rıza Türmen, “Demokratik Cumhuriyet Konferansı” nda konuştu. Türkiye’de Cumhuriyet’in bir devrim ve büyük bir savaşın kazanılmasından sonra kurulduğunu hatırlatan Türmen, “Cumhuriyet radikal bir dönüşümü gerçekleştirebilmiş, büyük siyasal bir rejimi kabul ettirebilmiş ama bu böyle devam etmemiş. Zaman geçtikçe modern üst kurumları kalmış ama aydınlanmacı özü ülkeye bir türlü yerleşmemiş, bir Cumhuriyet düşüncesi üretilememiş ve kendini geliştiremediği içinde 1920’lerde donmuş kalmış” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin temel ilkeleri arasında değil

Independent Türkçe’nin haberine göre Türmen, sözlerini şöyle tamamladı: “1937’de anayasaya ilkeleri arasına giren Altı Ok’a bakıldığı zaman milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik… Bunların içerisinde ne demokrasi var ne de insan hakları vardır. Bunlar Cumhuriyetin temel ilkeleri arasında değildir. Bu ilkeler arasında en önemli ve temel ilke devletçiliktir. Buradaki devletçilik sadece iktisadi olmak değildir, aynı zamanda bütün devlet yönetimine hakim olan bir ilkedir. Bence burada yani Altı Ok’taki devletçilik toplumdaki her dinamik ve gelişmenin devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesi anlamı taşır.”

Demokrasi sadece seçim değildir

Türkiye’nin demokrasi ve haklar bakımından hiç iyi bir yerde durmadığını söyleyen eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, “Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülke olmaktan çıktı. Adına isterseniz ‘seçimli otokrasi’ deyin ister ‘Sultanizm’ deyin ama ‘demokrasi’ diyemezsiniz. Çünkü bütün iktidar tek bir kişinin elinde toplanmıştır. Temel hak ve özgürlükler çiğnenmektedir. Hukuk devleti ortadan kaldırılmıştır. Yargı bağımsız değildir. Çoğulculuk yoktur. Tek tip toplum yaratılmak istenmektedir. Demokrasi sadece seçim değildir. Seçim ülkeyi kimin yöneteceğini saptar ama nasıl yöneteceğini saptamaz. Demokrasi bir değerler bütünüdür. Bugün kuvvetler ayrımı da ortadan kalkmıştır” dedi.

Haber Merkezi