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17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Altı yılda 9 bin 556 mahkumiyet

17 Aralık 2020, Perşembe
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kapsamında 2014 yılından beri ceza mahkemelerinde görülen dâvâlarda 9 bin 556 kişi mahkûm oldu.

Türkiye’de son yıllarda dava sayılarındaki olağandışı artış sebebiyle kamuoyunda sıkça gündeme gelen Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kapsamında savcılıklar, sadece 2019 yılında 36 bin 66 şikâyeti değerlendirerek 11 bin 371 dosya hakkında kamu dâvâsı açılmasına kararı verdi. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299’uncu maddesine göre Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişiye bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilirken, suçun alenen işlenmesi hâlinde verilen ceza, altıda biri oranında arttırılmakta. 

Cezası daha ağır

Kamu görevlisine hakaret suçunun da içinde olduğu TCK’nın Şerefe Karşı Suçlar bölümünde yer alan 125’inci maddesine göre bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişiye üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilmekte. Bu maddeden farklı olarak Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu, Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümünde yer alıyor ve 125’inci maddedeki hakaret suçuna göre daha ağır bir şekilde cezalandırılıyor.

128 bin 872 dosyaya bakıldı

Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak açıklanan Adalet İstatistikleri’ne göre, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar savcılıklar, 299’uncu madde kapsamında toplam 128 bin 872 şikâyet hakkında soruşturma açtı. Savcılıklar tarafından bu şikâyetlerin 27 bin 717’si hakkında kamu dâvâsı açılmasına karar verilirken 31 bin 109’una ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’ verildi. Diğer dosyalarda ise yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme ve başka büroya aktarma kararları verildi.

4 bin 325 beraat

Gazete Duvar’ın haberine göre, bu dönemde sonuçlanan davalarda 9 bin 556 kişi mahkûm olurken 2 bin 676 kişiye hapis cezası verildi. Verilen hapis cezaları arasında 2017 yılında 12-14 yaş arası bir çocuk, 15-17 yaş arası iki çocuk, 2019 yılında 15-17 yaş arası dört çocuk olmak üzere toplamda yedi çocuk bulunuyor. Aynı süreçte dokuz yabacı uyruklu kişi de hapis cezasına çarptırıldı. Açılan davalarda 4 bin 325 kişi ise beraat etti.

264 çocuk yargılandı

Açılan dâvâlarda yargılanan kişilerin yaş, cinsiyet ve uyruklarına göre sınıflandırıldığı istatistiklerde 18 yaşının altında çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılar ve tüzel kişilikler gibi grupların bulunması kamuoyunda Cumhurbaşkanı’na hakaret dâvâlarıyla ilgili tartışma oluşturan konulardan oldu. Verilere göre 2014-2019 döneminde ceza mahkemelerinde hakkında dâvâ açılan toplam 29 bin 839 kişinin 264’ü 12-14 yaş arası çocuk, 639’u 15-17 yaş arası çocuk, 234’ü yabancı, 8’i ise tüzel kişilik. Yöneltilen suçlamaların çoğunun sebebi ise kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar.

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