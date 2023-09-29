Altın Portakal Film Festival yönetmeni: Can güvenliğim tehlikede

Yönetmen Nejla Demirci’nin çektiği ‘Kanun Hükmü’ belgeseli 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden ikinci kez çıkarıldı. Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu kendisine soruşturma açıldığını belirtti.

Sansürü kabul etmiyoruz Boyacıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz” dedi. Antalya - Anka

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