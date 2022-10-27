"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Amasra'da maden ocağındaki yangın devam ediyor

27 Ekim 2022, Perşembe 13:51
Bartın'ın Amasra ilçesinde patlama meydana gelen maden ocağında yangının devam etmesi ve sızıntı yaşanması nedeniyle hava sızdırmazlığını sağlamak için -100 kotuna bir baraj daha yapılıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta bugünkü çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Ekiptekilerin gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla yaptıkları gaz ölçümlerinin ardından değerlerin normale dönmediği görüldü.

Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ardından -100 kotuna taş tozu torbalarından bir baraj daha yapılıyor.

Patlamanın yaşandığı müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmiyor. Ocağa giriş ve çıkışlar da savcılık kontrolünde sağlanıyor.

14 Ekim'deki patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanmıştı.

Madenci telsizleri adliyeye götürüldü

Öte yandan patlamaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Bu kapsamda toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirilmeye devam ediyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci telsizleri ile madenci elbiseleri de delil torbalarıyla Amasra Adliyesi'ne götürüldü.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi vefat etmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'da kolera nedeniyle 14 kişi öldü

    İran'dan yeni nükleer adım

    Amasra'da maden ocağındaki yangın devam ediyor

    Rusya’dan devlet kurumlarını koruma tatbikatı

    'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki '3'lü Muhtıra'yı yerine getireceğiz'

    "Krizlerden geçiyoruz"

    Musk, Twitter merkezine bu şekilde girdi

    Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

    İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    'İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi' iddiası

    Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı - Sinirlioğlu: Sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız

    Risale-i Nur’lara yoğun ilgi

    Artık söyleyecek sözü kalmadı

    Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'dan açıklama

    Stoltenberg: Türkiye'ye gideceğim

    TV kapatmaya yargı freni

    Hukukun üstünlüğünde bölgenin en kötüsüyüz

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Rusya'dan ''nükleer'' tatbikat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak miting, ortak aday
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük ibadet takvimimiz nasıl olmalı?
    Mikail YAPRAK

    Bela vereni bilmek ve bulmak
    Genel

    Artık söyleyecek sözü kalmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Türkiye bir yılının figüre gazetecileri
    Risale-i Nur'dan

    Sabır kuvveti, her musibete karşı kâfi gelebilir
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindarlar asla haksızları destekleyemez
    Cevher İLHAN

    “Seçim kumpasları”na dikkat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.