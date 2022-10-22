Amasra'da yeni bir ihmal iddiası

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait ocakta havalandırma işlevini gören aspiratörlerin (pervane) yenilenmesi planlarının uygulamaya geçirilemediği anlaşıldı.

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Aspiratörlerin 2021 yılının başında modernize edilmesi için ihale açıldı, ancak aspiratörlerin kurulumu kazanın meydana geldiği tarihe kadar yapılmadı. Ayrıca TTK kayıtlarında aspiratörlerle ilgili çalışmanın geçmişinin 2018 yılına kadar uzandığı görülüyor.

Kayıtlarda TTK’nın aspritör modernizasyonu için dört yıl önce de ödenek ayırdığı dikkat çekiyor. Aspiratörlerin yenilenmesi için 2021 yılında ise üç kez ihale açılıyor, ilk iki ihale ise iptal ediliyor. 18 Ekim 2021 tarihinde bir ihale daha açıldığı kaydediliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, üçüncü ihaleyi kazanan firma ise Ankara merkezli “Alfer Mühendislik” adlı bir şirket. Alfer yetkilileri, aspiratörlerin üretim aşamasında olduğunu belirterek madende kurulum yapmadıklarını teyit etti. Alfer yetkilisi, ocakta kullanımda olan aspiratörlerin kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi