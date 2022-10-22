"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Amasra'da yeni bir ihmal iddiası

22 Ekim 2022, Cumartesi 18:30
Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait ocakta havalandırma işlevini gören aspiratörlerin (pervane) yenilenmesi planlarının uygulamaya geçirilemediği anlaşıldı.

Amasra'da maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Amasra'daki maden kazası TBMM tarafından araştırılacak
Gaz kokusuna rağmen çalıştırıldılar
'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'

Aspiratörlerin 2021 yılının başında modernize edilmesi için ihale açıldı, ancak aspiratörlerin kurulumu kazanın meydana geldiği tarihe kadar yapılmadı. Ayrıca TTK kayıtlarında aspiratörlerle ilgili çalışmanın geçmişinin 2018 yılına kadar uzandığı görülüyor.

Kayıtlarda TTK’nın aspritör modernizasyonu için dört yıl önce de ödenek ayırdığı dikkat çekiyor. Aspiratörlerin yenilenmesi için 2021 yılında ise üç kez ihale açılıyor, ilk iki ihale ise iptal ediliyor. 18 Ekim 2021 tarihinde bir ihale daha açıldığı kaydediliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, üçüncü ihaleyi kazanan firma ise Ankara merkezli “Alfer Mühendislik” adlı bir şirket. Alfer yetkilileri, aspiratörlerin üretim aşamasında olduğunu belirterek  madende kurulum yapmadıklarını teyit etti. Alfer yetkilisi, ocakta kullanımda olan aspiratörlerin kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelir maliyeti karşılamıyor

    Sosyal medya platformları Türkiye’den ayrılacak mı?

    Amasra'da yeni bir ihmal iddiası

    Şehit Cemil Yavaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu

    Valilikten vatandaşa gece yarısı Erdoğan mesajı

    Kötü siyaseti dışlayalım

    'ABD, Kıbrıs'ta Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor'

    Durdurulan takside yakalandı

    Maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

    "Dost" Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi

    Kars dondu

    Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında BM'den açıklama

    'Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar devam ediyor'

    Sudan'da gösteriler yeniden başladı

    İsrail, bölgede barışı tehdit ediyor

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    Mettmann Merkez Camisi ibadete açıldı

    Afetlere karşı 'sünger şehir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa için aksiyon zamanı
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’ın zihin sürçmeleri
    H. Muharrem OKUR

    Onlar bizi affetsinler
    Genel

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor
    Mehmet ERBAŞ

    Dört güzel kelime
    Cevher İLHAN

    Çarpık siyaseti su yüzüne çıkardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi
    Risale-i Nur'dan

    Kader anlayışında Ehl-i Sünnet, Cebriye ve Mutezile farkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.