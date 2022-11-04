Amasra'daki maden 4 gün önce teftiş edilmiş

04 Kasım 2022, Cuma 18:54
Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan Amasra Taşkömürü İşletmesi (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir, Çalışma Bakanlığı’nın patlamadan birkaç gün önce teftiş yaptığını ve teftişte önemli eksikler bulunmadığını belirterek, madenin çalışmasını durdurma yetkisini kullanmak yerine para cezası kesildiğini söyledi.
Maden kazası hakkındaki ön inceleme raporu tamamlandı
DW Türkçe’nin haberine göre Özdemir, bakanlığın raporunda iki eksiklik tespit edildiğine değinerek, “Bulduğu eksiklikler, forkliftin tamiri ve kuyu başında olan aspiratörlerin modernizasyonu ile ilgiliydi. Tespit edilen eksiklikler çalışmaya engel olsaydı zaten denetim yapan kurumun ocağı durdurma yetkisi olduğu için ocağı durdururdu, bize sadece ceza yazarak bizi hızlandırmayı amaçlamışlardır” dedi.
Haber Merkezi
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