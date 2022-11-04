Amasra'daki maden 4 gün önce teftiş edilmiş

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan Amasra Taşkömürü İşletmesi (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir, Çalışma Bakanlığı’nın patlamadan birkaç gün önce teftiş yaptığını ve teftişte önemli eksikler bulunmadığını belirterek, madenin çalışmasını durdurma yetkisini kullanmak yerine para cezası kesildiğini söyledi.

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