Amasyalı orman işçileri hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kahramanmaraş'a giden ve enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT), hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ORKUT ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi, çalışmalarını birlikte yürüttü.

Gece gündüz görev yaparak 13 kişiyi enkaz altından kurtaran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak memleketlerine döndü.

Enkaz altından insanları kurtardıkları için gururlanan, deprem bölgesinde şahit oldukları acılar nedeniyle ise hüzünlenen orman işçileri, yaşadıklarını anlattı.

ORKUT şefi İsmet Korucu, yaşanan depremin ardından 8 kişilik ekiple bölgeye gidip enkaz altındakileri kurtarmak için bir hafta çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kahramanmaraş'a varıp çalışmaya başladıktan sonra ilk yarım saatte iki kadını enkazdan çıkardıklarını belirten Korucu, "Enkaz altından çıkardığımız insanların bir yerlerine zarar verir miyiz diye çok korktuk. Bir taraftan hüzünlüydük, bir taraftan enkaz altından kurtardığımız canların mutluluğu vardı. Çok karışık duygular bunlar, anlatılmaz. Bazı arkadaşlarımız bir binada canları kurtarırken, diğer arkadaşlarımız başka bir binadaki seslere odaklandı. Enkaz altından canları kurtardıkça kendimize güvenimiz oluştu ve moralimiz yükseldi." dedi.

Hem yorgun hem hüzünlü hem de gururlu şekilde döndüklerini vurgulayan Korucu, "Can kurtarma duygusu çok farklı. O duyguyla yemek yemeyi, uykuyu, yorgunluğu unutuyorsun. Oradan kurtaracağın bir can sana umut veriyor, ayakta tutuyor. 13 canımızı enkaz altından kurtardık. Arkadaşlarım orada çok emek verdi. Bütün haklarımızı Türk milletine, oradaki depremzedeler helal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Orman işçilerinden Arif Kalleci de deprem bölgesindeki duygularının çok farklı olduğuna işaret ederek, "Enkaz altından bir can kurtarınca sevindik. Cenazelere ulaşıp ailelerine teslim ettiğimizde onların acısını paylaşarak üzüldük. İyi ki müdürlerimiz bizi oraya göndermiş, iyi ki orada bir cana dokunmuşuz, iyi ki orada bir acıya ortak olmuşuz." diye konuştu.

Orman işçisi Hüseyin Derici ise deprem bölgesinde pek çok can kurtardıkları için şükrettiğini dile getirerek, "Çok kişiye yardım ettik. Bütün ekip arkadaşlarıma ve madenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi de çok özverili, koordineli çalışma yaptı. Allah'ım böyle şeyler bir daha yaşatmasın." dedi.