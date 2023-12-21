Amor KHK’lılarla görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor’u Meclis’te kabul etti.

Amor, daha sonra DEM Parti Kocaeli Milletvekilli ile Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ile ihraç edilen birçok isim ile Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis odasında görüştü.

Görüşmede, ihraç edilen kamu emekçilerinin başta yargı süreçleri olmak üzere yaşadığı sorunlar ele alındı. KHK ihraçlarının mağduriyetinin 7 buçuk yılı aşkın bir süredir devam ettiği bilgisinin verildiği toplantıda büyük bir insani mahrumiyet yaşandığı belirtildi. MA’nın haberine göre AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına rağmen iktidarın hiçbir adım atmadığı ifade edilen toplantıda Amor, hukuksuzluğun farkında olduklarını ifade etti ve Avrupa Birliğine girişin Türkiye’nin demokratikleşmesi ile mümkün olabileceğini söyledi. Konunun takipçisi olduklarını belirten Amor, gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi