'Anayasa Mahkemesi anayasayı ihlal etti'

HDP'ye açılan kapatma davası devam ederken Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) kritik bir karar geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’ye ödenen ve ödenecek devlet yardımına bloke konulmasına ilişkin yaptığı talebi görüşen AYM, partinin bu hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. independentturkish’in haberine göre, Yüksek mahkeme, bloke talebi hakkında bir karara varılmadan önce HDP’nin savunmasının alınmasına gerek duyulmadığının belirtti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin banka hesaplarına bloke konulmasının ardından partiye tebliğ edilmesi ve savunma için 30 gün süre verilmesi de hüküm altına alındı. AYM’nin “bloke” kararı, HDP’den yapılan savunmanın ardından tekrar değerlendirilecek.

Bu tedbir ilk kez uygulanacak

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, AYM’nin parti kapatma ya da hazine yardımından mahrum bırakılması kararını 3’te 2 oy çokluğuyla verebildiğini hatırlatırken, “Bu da doğrudan doğruya demokratik devlet ilkesiyle bağlantılıdır. Evet, ara karar verebilir ama 3’te 2’yle verebildiği nihai kararla aynı sonucu doğuran bir ara kararı da bu nitelikli çoğunlukla verebilir. Karara baktığımızda böyle bir nitelikli çoğunluk aranmamış. Bunun anayasaya uygun görülmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi