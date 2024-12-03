Anayasa Mahkemesi'nden eşitlik kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen rapor parası, daha önce son üç aylık ortalama brüt ücret üzerinden hesaplanıyordu. Ancak 2021 yılında yapılan yasal değişiklikle, doğum ve hastalık durumlarında rapor parası ödemesi 12 aylık ücret ortalamasına dayandırılmaya başlandı.

İş kazası ve meslek hastalıklarında ise bu uygulama üç ay olarak devam etti. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. İş kazası ve meslek hastalığı geçirenlerin meslekte kazanma kaybının en az yüzde 10 azalması halinde sürekli iş göremezlik geliri ödeniyor. Sürekli tam iş göremezlik geliri, son üç aydaki ortalama brüt ücretin yüzde 70’i olarak kabul ediliyor. Bu şekilde hesaplanan tutar üzerinden iş göremezlik oranına göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu uygulama eskiden olduğu gibi aynen devam edecek. Değişiklik olmayacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.