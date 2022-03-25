Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali

AYM, BAZI CEZAEVLERİNDE UYGULANAN YASAK İÇİN “HUKUKî DAYANAĞI YOK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR” DEDİ.

HABER: SEDAT SERDAR

sedatserdar@yeniasya.com.tr

GEREKÇELERE İTİBAR ETMEDİ

Tutuklu ve hükümlülerin parasını ödeyerek talep ettikleri Yeni Asya’nın ve diğer bazı gazetelerin verilmemesi için bazı cezaevi eğitim kurulları, mahkemeler ve Adalet Bakanlığı tarafından gösterilen gerekçelere AYM itibar etmedi.

KEYFîLİKTE YAPISAL SORUN

AYM 1809 başvuruyu birleştirdiği kararında, talep edildiği halde verilmeyen yayınlar hakkında toplatma ve kapatma kararı olmadığına dikkat çekip, uygulamada keyfîliği engelleyecek bir mekanizmanın yokluğunu “yapısal sorun” olarak niteledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Kararda, AYM’nin daha önceki kararlarındaki “Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi, bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır” içtihadına atıf yapıldı.

YASAĞIN OHAL’LE DE İLGİSİ YOK

AYM, Bakanlığın OHAL gerekçesini, “İlgili mahkemelerin kararlarında OHAL’e atıf yok. Biz de başvuru konusu müdahalelerin OHAL’le bir ilgisini kuramadık. Nitekim OHAL sona erdikten sonra da bu müdahaleler devam etti” cevabıyla reddetti.

HUKUKî DAYANAĞI MEÇHUL

AYM bazı mahkemelerin Yeni Asya hakkında verdikleri kararlarda atıf yapılan cezaevi eğitim kurulu kararları için “Niteliği ve hukukî dayanağı konusunda herhangi bir açıklama ya da belirlilik olmadığı tespit edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

İDDİALARI GEÇERSİZ SAYDI

AYM bu kararıyla, Yeni Asya’nın yasaklanma gerekçesi olarak gösterilen “örgüt propagandası, örgüt mensuplarını masum gösterme, kurum güvenliğini tehlikeye düşürme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gibi iddiaları geçersiz hale getirdi.

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AYM: Yeni Asya'ya yasak, hukuksuz

AYM, cezaevlerine Yeni Asya gazetesinin alınmaması ile ilgili verdiği kararda ifade özgürlüğünün ihlaline ve hukuksuzluğa dikkat çekti.

Türkiye genelinde bulunan birçok cezaevinden bin 809 tutuklu ve hükümlü, ücreti kendileri tarafından ödenen süreli yayınların kendilerine verilmemesi nedeni ile ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirterek Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Mahpusların kendilerine verilmediğini belirttiği yayınlar “Özgürlükçü Demokrasi”, “Yeni Yaşam”, “Yeni Asya”, “Aydınlık”, “Ortadoğu”, “Birgün”, “Milli Gazete”, “Evrensel”, “Cumhuriyet”, “Karar” ve “Özgür Gelecek” gazeteleriydi. Başvuruları birleştiren Anayasa Mahkemesinin 12 Ocak 2022 tarihli kararında başvuru konusu olan 2017 ve 2020 yılları arasında yayınlanan söz konusu nüshalar hakkında toplatma kararı olmadığına da dikkat çekildi.

İfade özgürlüğünün ihlali

AYM kararında şu değerlendirmede bulunuldu: -Tutuklu ve hükümlüler, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) ortak alanı kapsamında kalan temel hak ve hürriyetlerin tamamına kural olarak sahiptir. Bu bağlamda tutuklu ve hükümlülerin ifade özgürlüğü de Anayasa ve Sözleşme kapsamında koruma altındadır. Tutuklu ve hükümlülerin süreli veya süresiz yayınlara ulaşabilmesi de bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğünün somut yansıması olarak ifade özgürlüğünün koruması altındadır. -Başvurucuların bu şekilde talep ettikleri süreli yayınlar hakkında ilgili dönemde herhangi bir toplatma kararı bulunmadığı ya da ilgili yayın kuruluşları hakkında da bir kapatma kararı olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte somut başvuruya konu olayda da idare ve derece mahkemelerince, Anayasa Mahkemesi içtihadında öngörülen kriterleri karşılamayan değerlendirmeler yapıldığı tespit edilmiştir.

Yasakların OHAL’le de ilgisi yok

Somut başvuruya konu olayların yaşandığı tarihlerde derece mahkemelerinin söz konusu uygulamaların hakkaniyete uygunluğunu sağlamakta yaşadıkları güçlük doğrultusunda süreli yayınların ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere teslim edilip edilmemesinde keyfîliği engelleyecek, aynı hukuki durumda bulunanlara aynı uygulamanın yapılmasını sağlayacak, açık, yol gösterici ve istikrarlı idari uygulamaları garanti edecek bir mekanizmanın bulunmaması nedeniyle yaşandığı sonucuna varılan yapısal sorunun devam ettiği anlaşılmıştır. -Başvuru konusu olayların bir kısmının yaşandığı tarihlerde ülkede olağanüstü hâlin devam ettiği görülmektedir. Bununla birlikte idare ve derece mahkemeleri başvuru konusu olaylara ilişkin kararlarında olağanüstü halden kaynaklanan koşullara herhangi bir atıf yapmadıkları gibi Anayasa Mahkemesince de başvuru konusu müdahalelerin olağanüstü hal koşullarının gerekleriyle bir ilgisi kurulamamıştır. Nitekim olağanüstü hâlin sona ermesinden sonra da başvuru konusu müdahale hiçbir değişikliğe uğramadan devam ettirilmiştir.

Hukuki dayanağı yok

AYM kararında Yeni Asya için şu tesbitlere yer verildi: Yeni Asya gazetesi yönünden ayrıca bazı ceza infaz kurumları eğitim kurullarının aynı gerekçelerle, söz konusu gazetenin belli bir nüshasının değil fakat aksi yönde karar verilene kadar gelecek sayılarının da bunu talep eden hükümlü ve tutuklulara teslim edilmemesi yönünde kararlar aldığı anlaşılmıştır. İnfaz kurumu eğitim kurullarınca alınan söz konusu kararların sayıca fazla olan kısmında sakıncalı kısımların hangi sayfalarda olduğu belirtilmiş, fakat denetime imkân bırakmayan bir şekilde, ağırlıklı kısmının sakıncalı olması nedeniyle ilgili yayının tamamının verilmemesi yoluna gidilmiştir. Yeni Asya gazetesi yönünden özellikle bazı idare ve derece mahkemesi kararlarında ceza infaz kurumu eğitim kurullarının aksi kararlaştırılana kadar adı geçen gazetenin alınmaması yönündeki genel kararlarına da atıf yapıldığı görülmekteyse de söz konusu eğitim kurulu kararlarının niteliği ve hukuki dayanağı konusunda da herhangi bir açıklama ya da belirlilik olmadığı tespit edilmiştir.

Adalet Bakanlığı yasakları savundu

Başvurucuların Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulları’nın yasak kararlarını yargıya taşıdıkları, bu itirazların ilgili ağır ceza mahkemeleri tarafından reddedildiği belirtilen kararda Adalet Bakanlığının AYM’ye gönderdiği görüşe de yer verildi. İlgili yayınların terör örgütünün açık propagandası niteliğinde olduğunu iddia eden bakanlık, idarenin ceza infaz kurumunun güvenliğini sağlama yönündeki takdirinin olduğunu, başvurucuların hüküm giymiş olduğu terör suçu nedeniyle bu tarzda yayınlara izin verilmesinin kurum güvenliğini tehlikeye sokma ihtimali olduğu yönünde görüş bildirdi. Bakanlık, idare ve derece mahkemeleri kararlarında yer alan gerekçelerinin yayınların başvuruculara verilmemesi için yeterli olduğunu, yasak kararlarının “hak ve özgürlükleri ihlal eder” nitelikte olmadığını, “keyfilik” içermediğini, alınan tedbirlerin demokratik toplumda gerekli ve orantılı olduğunu iddia ederek yayınların verilmeme kararının yerinde olduğunu savundu.

Manevî tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, tutuklu ve hükümlülerin ücretini ödeyerek satın almak istedikleri süreli yayınların ceza infaz kurumlarına kabulü konusunda uygulamadan kaynaklanan bir yapısal sorun olduğu gerekçesiyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varmıştır. İfade özgürlüğüne ilişkin olarak derece mahkemelerince giderilemeyecek, idari ve hukuki düzenleme yapılmasını gerektirecek nitelikte yapısal sorun tespit edildiğinden yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığı değerlendirilmiştir. Yayınların bazı cezaevlerinde verilmesi, bazı cezaevlerinde verilmemesinin yapısal soruna işaret ettiğini belirten mahkeme, ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvuruculara ayrı ayrı 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.