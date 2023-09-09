Anayasa tartışmaları algı operasyonu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, Burdur’da konuştu. Aydın, Dolar yükselirken de kazanıyor, düşerken de kazanıyor.

Faiz artırılırken de kazanıyor, düşürülürken de kazanılıyor. Hükümet ne yaptığını bilmiyor da onun için mi böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Bu çalışılmış bir projedir. Türkiye bile isteye yoksullaştırılıyor, fakirleştiriliyor. Üretim damarları tıkalı tutuluyor. Üretmeden tüketen bir toplum haline bilerek getiriliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de bir zihniyet değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Aydın şunları söyledi: “Anayasa tartışmaları bugünkü ekonomik darboğazın sebeplerini, sonuçlarını insanlar tartışmasınlar; 7 bin 500 lirayla bir emeklinin geçinemeyeceği durum konuşulmasın, tartışılmasın; maaşın 22 bin lira yanı başındaki evin kirası 12-13 bin lira olduğu konuşulmasın, tartışılmasın; her 10 gencimizden 7’sinin imkan ve fırsat bulsa bu memleketin bu cennet vatanından değil de bir gelişmiş batı ülkesinde yaşamak istediği duygu tartışılmasın konuşulmasın diye böyle birtakım suni gündemler ve algılar oluşturuluyor. Biz bu oyunu, bu filmi hep gördük.”

Ankara - Mehmet Kara