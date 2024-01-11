8 PARTİNİN 150 İMZALI OLAGANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA RAĞMEN TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ MECLİSİ TOPLAMADI.

120 imza yeterli iken

Anayasanın 93. maddesine göre Meclis Başkanı doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır. Beşte birin karşılığı 120 vekil iken son olağanüstü toplantı çağrısına atılan imzaların sayısı 150.

Yargıdan sonra yasama

Anayasanın bu hükmüne rağmen Kurtulmuş’un yapılan çağrıyı işleme koymaması yeni bir anayasa ihlali olarak yorumlanıyor. Prof. Kaboğlu: “Yargıdan sonra yasamanın da anayasaya uymuyorum dediği bir eşiğe geldik.”

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Anayasa yine ihlal edildi

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması çağrısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un uygulamamasının anayasa ihlali olduğunu söyledi.

Türkiye’nin anayasa hukuku uzmanlığıyla tanınmış akademisyeni Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’ya uyulmaması kaynaklı krize ilişkin TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya davet etmemesiyle Anayasa’ya aykırı hareket ettiği görüşünde. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Kaboğlu, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin Anayasa’nın 93’ncü maddesinde açık hüküm bulunduğunu belirterek, bu maddede, en az 120 milletvekili imzası koşulu sağlanırsa “Meclis Başkanı toplantıya çağırır” denildiğini kaydetti.

Herhangi bir takdir yetkisi yok

Meclis Başkanı’nın bu hüküm itibariyle “herhangi bir takdir yetkisi” olmadığını söyleyen Kaboğlu, “Meclis Başkanı, 120 imzalı çağrı geldiği zaman toplantıya çağırma yükümlülüğündedir. Bu itibarla Anayasa’nın 93’ncü maddesi üçüncü fıkrası amir hüküm niteliğindedir. Emredici hüküm niteliğindedir. Tıpkı Anayasa’nın 153’ncü maddesi son fıkrasında ‘Anayasa Mahkemesi kararları bağlar’ yüklemiyle bittiği gibi bu da çağırır yüklemiyle bitiyor. Bu nedenle bu hükme herhangi bir istisna öngörülmediği için Meclis Başkanı’nın TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmamış olması tamamen keyfi bir tutum ve Anayasa’nın açık ihlali şeklinde karşımıza çıkıyor” dedi.

Haber Merkezi