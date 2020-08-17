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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ankara'da salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı!

17 Ağustos 2020, Pazartesi 19:58
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

Evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların acil işlerini gerekçe göstererek evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal edip sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attığı belirlendi.

Vatandaşların düğün, nişan, cenaze ile sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımının arttırmasının özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirildi.

Mahalle denetim ekipleri izleme ve takip yapacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri"nin oluşturulması, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanması kararlaştırıldı.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

HES uygulaması kamu kurumlarına girişlerde kullanılacak

Kurul, Başkent'te taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasını, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasını, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat belirlenmesini, buralarda toplu yemek verilmesinin yasaklanması ile diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesini kararlaştırdı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına da karar veren Kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında da karar alan Kurul, bu kişilere idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasını kararlaştırdı.

AA

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