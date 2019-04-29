Ankara’da yeni yemekhane düzeni: Bürokrat ve çalışan ayrımı kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın daire başkanlarıyla yaptığı istişarelerin ardından alınan karar sonucu, belediye yemekhane- sinde bürokrat ve çalışan ayrımı ortadan kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde bürokratların ayrı bölümde yemek yeme uygulamasına son verildi. BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre, yemekhanede bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis ortadan kalkacak. Yeni düzenleme ile tüm çalışanlar için eşit koşullarda yemek imkânı sağlanıyor. Yemekhanede eski sistemde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor ve özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

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