Ankara Elmadağ 'daki patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin öldüğü hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı, 6 zanlının sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi. Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. AA

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