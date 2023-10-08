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8 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Ankara kriterleri sebep, fakirlik ve hürriyetsizlik sonuç

08 Ekim 2023, Pazar 00:10
YAZAR ESER KARAKAŞ, DÜNKÜ YAZISINDA, “ERDOĞAN VE AKP EPEY BİR SÜREDİR KOPENHAG KRİTERLERİNİN YERİNE ANKARA KRİTERLERİNİ KOYARAK DEVAM EDİYOR VE GELİNEN NOKTA ORTADA: ‘ANKARA KRİTERLERİ NEDEN, FAKİRLİK, ÖZGÜRLÜK FUKARALIĞI SONUÇ” İFADELERİNİ KULLANDI.

TÜM KURUMLAR ÇÖKMÜŞ - BİRİLERİ NASIL BESLENECEK?

Yazar Eser Karakaş, dünkü Artı Gerçek’teki “Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterleri anlamsızlığı” başlıklı yazısında gündemi değerlendirdi.

Karakaş şöyle yazdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28. Dönem 2. Yasama yılı açılışında yaptığı konuşma maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için çok ama çok talihsiz bir konuşma oldu; konuşma, yine maalesef, neresinden tutsanız elinizde kalabilecek kalitede bir konuşma, hele AB ilişkileri bölümü.” cümlelerini yazısına alırken, “Erdoğan bu konuşmasının AB bölümünde yine o ünlü anlamsız ifadesini kullandı ve ‘Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterlerini koyar, yolumuza devam ederiz’ dedi, dedi ama bu ifade çok yanlış kullanılmış çünkü epey bir süredir, minimum on sene, Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterleri zaten konmuş durumda ve yola böyle devam ediliyor, Türkiye’nin bugün geldiği bu korkunç durumun sorumlusu da bu vahim yol tercih hatası” ifadeleriyle Cumhurbaşkanının konuşmasına dikkat çekti.

Kopenhag kriterleri nire, Ankara kriterleri nire?

Yazısında Kopenhag kriterlerini özetle hatırlatan Eser Karakaş, Ankara kriterlerine dair de “Dün (5 Ekim) Freedom House kurumu (hadi, Osmanlıca bir çeviri yapalım, “Dârü’l Hürriyyet”) dünyadaki tüm ülkelerin özgürlük endeksini yayınladı.

Türkiye’nin özgürlük skoru, notu dememek için skoru tercih ettim çünkü kompleksli birileri not lafına kızıyorlar, yüz üzerinden ancak 32 ve maalesef son on yılda skorumuzda 29 puan gerileme var, 2012’de skorumuz 61 imiş, bugün 32, Erdoğan ve AKP gurur duyabilirler, bizden kötü sadece Libya, Nikaragua, Güney Sudan ve Tanzanya var gerileme konusunda, gerçekten çok ayıp, çok can sıkıcı, dönem yöneticilerinin çok utanmaları lazım. Ama, enseyi karartmayın, işin eğlendirici yanı da var, hem Freedom House’un (Dârü’l Hürriyyet) bu araştırmasını hem de egemenlerimizin “21. Yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak” sözünü yan yana koyun, bayağı bir gülebiliyorsunuz, daha ne istersiniz.” cümleleriyle durumun vehametine dikkat çekti. 

Yazar Eser Karakaş yazısını da “Erdoğan ve AKP epey bir süredir Kopenhag kriterlerinin yerine Ankara kriterlerini koyarak devam ediyor ve gelinen nokta ortada; şu ifade faiz-enflasyon iddiası gibi komik değil, hatta trajik: “Ankara kriterleri neden, fakirlik, özgürlük fukaralığı sonuç’.” cümleleriyle bitirdi.

Haber Merkezi

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