Ankara ve Şam ortak çalışmalı

Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen, Suriye’de iç savaşın sona ermesi ve sonrasında istikrarlı bir devlet kurulabilmesi için Ankara ve Şam’ın ortaklaşa çalışması son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu uzlaşıya bir gün mutlaka varılması gerektiğini ifade etti.

Bugün Ankara ve Şam ilişkilerini belirleyen güvenlik perspektifinin, PKK’dan kaynaklanan tehdit ve demografi sorunu gibi iki hayati unsuru olduğuna da temas eden Erkmen, Şam’ın, en az Ankara kadar ABD’nin PYD’yi desteklemesi sonucunda ortaya çıkan yeni yapıdan rahatsız olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Erkmen şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeydoğusunda gün geçtikçe kök salan ve ABD dışında Batı ülkelerinin çoğundan da politik destek görmeye başlayan bir PYD var. Suriye ordusunun tek başına PYD’nin üzerine gidecek gücü yok. PYD’nin üzerine bölgede gidebilecek tek güç Türkiye olduğu için, Ankara’dan gelen her operasyon sinyali Şam için aslında bir fırsat kaynağı” diye konuştu. UZLAŞI HANGİ ŞARTLARDA OLUR? Şu anda iki tarafın bir an önce uzlaşmasını isteyen itici gücün Rusya olduğunu söyleleyen Erkmen, ancak bunun tek başına yeterli olmadığını, taraflar arasındaki ortak tehdit algısının bir iş birliği fırsatına dönüşmesinin Ankara-Şam ilişkisinde bir ivme meydana getireceğini söyledi. Siyasilerin aynı fotoğraf karesinde buluşabilmeleri için gerekli formülün ise önce güven inşası, sahada somut adımlar ve sonra da masada tartışmadan geçtiğini belirten Erkmen, “Ancak şimdilik biraz daha beklemek lazım” dedi. Ankara - Recep Gören

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