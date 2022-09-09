Ankara’ya bildirildi

NATO’ya katılma sürecinde olan Finlandiya, Türkiye’nin istediği 6 Türk’ün iadesine ilişkin yargı sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

Finlandiya Adalet Bakanlığı’nın kıdemli uzmanlarından Sonja Varpasuo, yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendilerinden daha önceden reddedilmiş 6 iade talebini tekrar incelemelerini talep ettiğini; ancak bu talebi Finlandiya Adalet Bakanlığı’nın kabul etmediğini bildirdi. Varpasuo, “Türkiye’nin talebinde terörizmle bağlantılı farklı suçlamalardan söz ediliyordu” dedi. Bakanlık, Türkiye’nin Ağustos’ta verilen kararın tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunduğunu ve daha sonra tekrar iade başvurularında bulunduğunu bildirdi. Varpasuo, bahsi geçen altı iade talebiyle ilgili “son kararın” verildiğini ve tekrar değerlendirme yapılamayacağının Türkiye’ye bildirildiğini aktardı. Türkiye, Finlandiya’dan 12, İsveç’ten 21 şüphelinin iadesini talep ettiği belirtilmişti. Haber Merkezi

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