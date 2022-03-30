Anne, yüzünü unuttum

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hükümlü Ç.Ç.’nin 22 ay sonra görebildiği küçük kızının kendisine “Anne ben senin gerçek yüzünü unuttum” dediğini aktardı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hükümlü Ç.Ç.’nin iki çocuğu ve ailesinin Sivas Cezaevi’ne 15 saat uzaklıkta yaşadığını söylediğini, 22 ay sonra görebildiği küçük kızının kendisine “Anne ben senin gerçek yüzünü unuttum” dediğini aktardı. Gergerlioğlu, “Ortada çok büyük bir sıkıntı var. Aileleri, mahpusların görmemeleri için çok zor durumda bırakıyorlar. Mahpusları ailelerinden uzak cezaevlerine özellikle veriyorlar. Batman’dakini Tekirdağ’a, Nazilli’deki Sivas’a veren bir anlayış var. Bilerek, isteyerek yapılıyor. Kesinlikle düzeltilmiyor. İstenirse düzeltilirdi. Açık görüşler çok kısa olduğu için insanlar maddi, manevi olarak gitmekte zorlanıyorlar. Bütün bunlar, çok büyük acıları gösteriyor. Şu anda Türkiye cezaevlerinde çok büyük hüzünler yaşanıyor” dedi. Ankara - Anka

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